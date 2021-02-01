Vatandaşların dikkati, olası bir facianın önüne geçti

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Karasu ilçesinde dört katlı binanın kullanılmayan bir dairesinin düşmekte olan pencere camları, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde olası bir faciaya sebep olmadan kaldırıldı.

Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan dört katlı Pişkin Apartmanı'nın üçüncü katında bulunan atıl durumdaki dairenin pencere camlarının kırılmış durumda olduğunu ve aşağıya düşmesine ramak kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek binanın üçüncü katında bulunan boş dairenin tehlike saçan penceresine müdahale eden ekipler, aşağıya düşmekte olan cam parçalarını bulunduğu yerden kaldırdı.

Cadde sakinlerinden Hakan Çakmak ise durumun ciddiyetinden bahsederek, “Bir haftadır cam vardı. Neredeyse insanları kafasına düşecekti hatta parça parça yere düşmeye başlamıştı. Bizde durumu yetkililere bildirdik. Hızlı bir şekilde gelerek olaya müdahale ettiler. Allah razı olsun onlardan, kimsenin başı ağrımadan bir sıkıntı olmadan kurtulduk. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.