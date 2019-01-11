Vergi dairesinin olduğu binada yıkım süreci başladı

Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sokak'ta bulunan Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi ve muhtelif dükkanların bulunduğu yapı, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 4329 sayılı yazılı ile riskli yapı olarak tespit edilmişti. Bu yapı ile ilgili geçtiğimiz ay yıkım ihalesine çıkılmış, yıkım süreci ve tahliye işlemleri başlatılmıştı.

“Hayırlı olacaktır”

Yapılan toplantı sonunda konuyla ilgili açıklama yapan Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Keser, “Bilindiği gibi Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi'nin de bulunduğu bina ile ilgili Sakarya Üniversitesi tarafından bir risk raporu hazırlandı. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasıyla birlikte süreç kademeli olarak başlatıldı. Bölgemizdeki deprem olasılığı ile birlikte her geçen gün artan risk ve sorumluluk, yapının ivedilikle yıkılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu noktada Adapazarı Belediyesi olarak 6306 sayılı yasanın belediyelere vermiş olduğu sorumlulukların farkındayız. Geldiğimiz noktada arkadaşlarımızla yaptığımız toplantı sonucunda tahliye sürecini kontrollü bir şekilde devam ettiriyoruz. Ümit ediyorum ki; alınan bu karar şehrimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olacaktır” diye konuştu.