Vergide dijital dönüşüm SAÜ'de konuşuldu

SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen konferansa SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Sakarya İl Defterdarı Mustafa Ceylan, Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık, akademisyenler, vergi dairesi çalışanları ve öğrenciler katıldı. Konferansta Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Öz ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Grup Başkanı Abdullah Karaboyacı konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, “İnternet günümüzde hayatımızın her alanında yer alıyor. Ticaretten eğitime, bankacılıktan sağlığa, kamusal hizmetlerin neredeyse tamamında gün geçmiyor ki işleri kolaylaştıran ve çabuklaştıran, insanların konforunu sağlayan bir yenilik yaşanmasın. Gelir İdaresi Başkanlığının da bu noktada azami gayret içerisinde olduğunu biliyoruz. Özellikle son yıllarda birçok vergisel işlemin ve mükellef hizmetinin elektronik ortamda yapıldığını görüyoruz. Zaman ve kağıt israfından bizi kurtaran uygulamaların sayısı artmakta. Özellikle interaktif vergi dairesinin menüsünün gün geçtikçe zenginleştiğini görüyoruz. Düzenlenen bu programın faydalı olmasını diliyorum katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Muhasebe mesleğinin tarihsel gelişimi içinde her dönem belirli dönüşümler yaşandığına dikkat çeken PAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Öz, Gelir Dairesi Başkanlığının elektronik uygulamalar konusundaki çalışmalarının dikkat çekici olduğunu da vurguladı. Öz, “Mesleğin önemi sürekli artarak gelişmiştir. Mesleki hizmetlerin niteliği içeriği değişse de önemi hiç azalmamıştır. Yapay zeka ve kuantum bilgisayarlar da sadece muhasebe hizmetlerinin içeriğini değiştirecektir. Fakat teknoloji kontrol edilebildiği sürece yaralı olacaktır. 2014 yılından günümüze gelene kadar yapılan elektronik uygulamalar önemli mesafe kaydetti. Bu dönüşüme mali müşavirler ayak uydurmak zorunda” diye konuştu.

Elektronik uygulamalar sayesinde bugüne kadar 1 milyar 800 milyon TL tasarruf edildiğine dikkat çeken GİB Grup Başkanı Abdullah Karaboyacı, “1990 yıllarda VEDOP adıyla başlayan vergi dairesi otomasyon uygulamalarına ilişkin süreçte, teknolojinin getirdiği imkanlardan yararlanarak 2015 yılında Elektronik Vergi Dairesi Başkanlığı uygulaması hayata geçirilmiştir. Vergi dairesindeki süreçlerin tamamı elektronik ortamda gerçekleşmektedir. 2004 yılında başlayan süreçte 2018 yılı sonu itibariyle beyannamelerin tamamına yakını elektronik ortamda yapılmıştır. Bu kapsamda 230 bin ağaç da kesilmekten kurtarıldı. Defter-beyan sistemi, küçük ve orta ölçekli 2 milyon mükellefin muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda yapılmasına, defterlerin elektronik olarak oluşmasına, saklanması ve ibrazına imkan vermekte. Bu bağlamda mükelleflere 2018 ve 2019 yıllarında defter tasdiki kaynaklı 115 milyon TL tasarruf sağlandı” şeklinde konuştu.

Panelin sonunda katılımcılara katkılarından dolayı plaket ve çiçek verdi.