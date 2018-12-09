Vincin altında kalarak ağır yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren galvaniz fabrikasında vincin işçilerin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Osman Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 5 gün önce Hendek OSB'de faaliyet gösteren galvaniz fabrikasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, malzeme yüklü travers vinç bir anda kontrolden çıkarak işçilerin üzerine devrildi. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 işçi yaralanmıştı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Vücudunda kesiler ve kalça kemiğinin kırık olduğu tespit edilerek ameliyata alınan Osman Çelik, ameliyat sonrasında 5 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Osman Çelik, tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.