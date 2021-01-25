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Web of Science'de SAÜ 3'üncü sırada

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) ve Uluslararası İlişkiler birimleri, yaptığı çalışmayla üniversiteyi Web of Science (WoS) sıralamasında 3’üncü sıraya taşıdı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) ve Uluslararası İlişkiler birimleri, yaptığı çalışmayla üniversiteyi Web of Science (WoS) sıralamasında 3'üncü sıraya taşıdı.


Türkiye'nin siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve bölge çalışmaları gibi disiplinlerde dünya çapındaki çalışmalarını Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Emerging Sources Citation Index (ESCI) indeksleri kapsamında bir araya getiren ORMER ile Uluslararası İlişkiler bölümü, WoS sıralamasında Sakarya Üniversitesini 3'üncü sıraya taşıdı. ORMER, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla Web of Science 2020 yılı Türkiye devlet üniversiteleri yayın sıralamasında 2'nci oldu. WoS indekslerinin toplamındaki bu sıra, en iyi indeks olan SSCI sıralamasında ise SAÜ'yü 6'ncı sıraya konumlandırdı.

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