Wushu Kung Fu okul sporları Sakarya'da gerçekleşti

Türkiye Wushu Kung Fu okul sporları şampiyanası Sakarya'da devam etti.

Yurt genelinde bine yakın sporcunun Türkiye Wushu Kung Fu okul sporları şampiyonası Sakarya'da yıldızlar müsabakası Serdivan Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından küçük bir gösteri düzenlendi.

“Bu sizi ileriye götürür”

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, “Bu sporu bırakmayın, bu spora emek verin mükafatını sonunda alacaksınız. Burada dünya şampiyonları var, sizler de olacaksınız inşallah. Başarı çalışmayla disiplinle gelir. Kötü alışkanlılardan uzak durun, yapacağınız bir iş daha var uyuşturucuya bakmayacaksınız. İlgileneceğiz tek şey bu spor olsun. Bu sizi ileriye götürür. Bu disiplinlere uyarsanız dünyanın en başarılı sporcuları olursunuz. Sizler bizlerin geleceğisiniz. Bizleri temsil edeceksiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Acar da 36 ilden 700'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.