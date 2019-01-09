Yaban hayvanları için ormana 20 kasa hamsi bıraktılar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde esnaf, yaban hayvanları için ormanlık alana 20 kasa hamsi ve ekmek bıraktı.

Akyazı ilçesinde balıkçılık yapan Hüseyin Akbaş ve beraberindeki iki arkadaşı örnek bir davranış sergileyerek yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yiyecek sağladı. Hayvanlar için ekmek ve hamsi alan üç kişi, zorlu koşullarda ilçede bulunan Keremali Dağı eteklerine kadar çıkarak ormanlık alanda değişik yerlere 20 kasa hamsi ve ekmek bıraktı.

"Onları düşünelim"

Yetkililerden ve vatandaşlardan yaban hayvanlarını unutmamalarını isteyen Hüseyin Akbaş, "Dağlarda, ormanda hayvanlar aç. Onları düşünelim. Unutmayalım. Yonca alalım, balık alalım. Ormana bırakalım. Bu hayvanları aç bırakmayalım. Kendi imkanlarımız doğrultusunda hamsi ve ekmek getirdik. İnşallah duyarlı vatandaşlarımızdan bizim gösterdiğimiz duyarlılığı onlardan da bekliyoruz" dedi.