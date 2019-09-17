Yabancı Diller Bölümünde Hibrit öğrenme dönemi başladı

Sakarya Üniversitesinde Yükseköğretim Kurulunun zorunlu tuttuğu İngilizce dersi, içerik ve hedef olarak yeniden yapılandı. Bu derste İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin eğitimine uygun ders kitabı ve bu ders kitabına paralel olacak online kaynaklar oluşturularak, Sakarya Üniversitesi online platformuna eklendi. Bu sayede yüz yüze verilmeye başlanan İngilizce dersinin verimliliği, online içerik de eklenerek daha da artırılmış oldu. Bu şekilde hibrit öğrenme yönteminin gereği olarak öğrenciler, dil eğitimini sadece sınıf ortamında değil aynı zamanda teknoloji yardımıyla sınıf dışında da almaya başlamış oldu.

“Ortak Zorunlu İngilizce” dersinden başarılı olan öğrencilere, üniversite ortak seçmeli ders havuzuna ekledikleri, yine yüz yüze ve online içeriklerle verimliliği artırılmış ‘İleri İngilizce' dersini de alarak dil seviyesini B1 seviyesine kadar yükseltme gibi fırsatlar tanındığını ifade eden Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar, bu yöntemle birlikte “Türkiye'de neden dil öğretilemiyor?” sorusunun da artık sorulmayacağını belirtti.