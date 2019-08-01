YADEM ile yaşlılar daha huzurlu

Yaşlı Destek Merkezi 2017 yılından bugüne 65 yaş ve üzeri bakacak kimsesi olmayan, gelir durumu yetersiz yaşlılara ev temizlikleri, kişisel bakımları, hastane refakatleri, fizik tedavi ve psikolojik destek ihtiyaçları ve her ay yapılan ücretsiz sağlık taramaları gibi hizmetler verilirken bir yandan da, hobi kursları, sergi, gezi ve müzik korosu gibi sosyal ve kültürel çalışmalar Kent Park içerisindeki merkezde alanında uzman ekipler tarafından büyük bir gayretle yapılıyor.

Yaşlı Destek Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “2017 yılından bugüne kadar 350 farklı kişiye 1978 hane temizliği, 128 farklı kişiye 959 kez kişisel bakım hizmeti, Fizik Tedavi ihtiyacı duyan ve doktor tarafından fizik tedavi görmesi uygun görülen 166 farklı kişiye toplamda 3270 saat fizik tedavi seansı uygulanmıştır. Yaşlı ve Yaşlı yakınlarına toplamda 700 psikolojik destek seansı verilmiştir. Hastane refakatleri kapsamında hastaneye gitmek isteyen yaşlılara 143 kez refakat hizmeti sağlanmıştır. Kur'an-ı Kerim, Resim, Hat, Nakkaşlık, Ahşap Boyama, İngilizce, Filografi, Müzik Korosu gibi hobi kursları ve Gezi, Spor ve Sağlık Kulübü sayesinde YADEM'deki yaşlılarımıza sosyal ve kültürel anlamda destek vererek yaşıtları ile vakit geçirebilme imkanı tanındı. YADEM olarak verdiğimiz hizmetlerimiz ailenin, inançlarımızın ve değerlerimizin korunmasına katkı sağlayarak devam edecektir. Kaliteli yaşlanma ve hak ettiği değere erişme tüm yaşlılarımızın hakkıdır” denildi.