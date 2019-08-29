YADEM müzik korosu çalışmalarına başladı

65 yaş üstü yaşlıların katılımıyla gerçekleştirilen kurslara bir yenisi daha eklendi. Bu sene yeni açılan müzik dersleriyle yaşlılar müzik konusundaki yeteneklerini gösterecekler. Aynı zamanda 18 - 24 Mart Yaşlı Haftası için de hazırlanan koronun ilk dersleri genel müzik bilgisi ve planlama çalışmaları ile başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Yaşlılarımızın her zaman yanında olarak onların hayata daha çok tutunmalarını ve hayattan zevk almalarını sağlıyoruz. Hobi kurslarımız sayesinde yeni dostluklar edinen yaşlılarımız aynı zamanda yeteneklerini geliştirerek güzel eserler de sergiliyorlar. Yeni faaliyete geçirdiğimiz müzik dersleriyle de yaşlılarımız ses konusunda ki yeteneklerini Yaşlılar Haftası'nda sergileyecekler” ifadelerinde bulunuldu.