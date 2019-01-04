Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Merkezi'nde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik hobi kurslarında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM'de hobi kursları devam ediyor. Yaşlılar hobi kurslarında zamanlarını verimli bir şekilde geçirirken, Mart ayında gerçekleştirilecek sergi için birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Karataş, “Büyüklerimizle birlikte Mart ayı içerisinde bir sergi yapmayı planlıyoruz. YADEM olarak bizim tek gayemiz büyüklerimizin vakitlerini iyi değerlendirebilecekleri, geldikleri zaman mutlu olabilecekleri ortamlara onlara sunmak” dedi.

YADEM Koordinatörü Ömer Faruk Karataş, “Resim kursumuza kayıtlı 25 yaşlımız bulunuyor. Büyüklerimizle birlikte Mart ayı içerisinde bir sergi yapmayı planlıyoruz. Yaşlılarımızın ortaya çıkardığı eserler emekle ve sabırla yapılmaktadır. YADEM olarak bizim tek gayemiz büyüklerimizin vakitlerini iyi değerlendirebilecekleri, geldikleri zaman mutlu olabilecekleri ortamlara onlara sunmak. 2019 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan aldığımız hibe desteği ile yeni hobi kurslarını yaşlılarımız ile buluşturacağız.Yaşlılarımızın beslenme alışkanlıklarını uzman bir diyetisyen ile takip edeceğimiz yeni bir hizmet ve başarılı yaşlanma hedefi çerçevesinde bir spor salonu da kazandırmak istiyoruz. YADEM her zaman olduğu gibi yaşlılık ile ilgili Türkiye'de tüm bu hizmetleri bünyesinde barındıran ilk ve tek merkez olmaya devam edecek” diye konuştu.