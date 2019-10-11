YADEM'de sağlıklı günler başladı

Gezici röntgen tarama aracı ile bir günde 67 yaşlının akciğer grafisi çekildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İl Müdürlüğü ve YADEM iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada 65 yaş üstü yaşlıların sağlık taramaları yapıldı. Gezici röntgen tarama aracı ile bir gün içerisinde 67 vatandaşın akciğer grafisi çekildi. Yaşlı Destek Merkezi tarafından yapılan açıklamada “Yaptığımız sağlık taramalarıyla olabildiğince fazla yaşlımıza hizmet sunmaya çalışıyor, yanlarında oluyoruz. Yaşlılarımızın sağlıkları için her ay farklı alanda taramalarımız devam edecek” denildi.