YADEM'den ‘Sinema Günleri' etkinliği

Bu kapsamda son olarak YADEM'de eğitimlere katılan 50 kişi Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sinema etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe katılan yaşlılar Fatih Akın'ın ‘Yaşamın Kıyısında' adlı filmini izlediler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YADEM Koordinatörü Ömer Faruk Karataş, “YADEM olarak vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz devam ediyor. Geçen ay yaşlı üyelerimizi ilk kez sinema ile buluşturmuştuk. Yaşlılarımız sinema heyecanı yaşamaktan dolayı çok mutlu olmuşlardı. Bizde bu heyecanı düzenli bir hale getirmek için her ay yaşlı vatandaşlarımızla farklı bir film izleyeceğiz. OSM'de gerçekleştirilen bu ay ki etkinliğimizde yaşlılarımızla Fatih Akın'ın ‘Yaşamın Kıyısında' isimli filmini izledik. 50 yaşlı vatandaşımızın katıldığı sinema günü etkinliğimize katılmak isteyen vatandaşlarımızın 444 40 54 dahili (3770) numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilirler. Yaşlılarımıza dönük yapmış olduğumuz faaliyetleri sürdürerek, onların hayatlarına farklı heyecanlar katmaya devam edeceğiz” dedi.