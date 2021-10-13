Yağcıbedir halısında üretime hız verildi

Türkiye'nin tarihi halısı Yağcıbedir halısının üretimi için Sakarya Ofis Sanat Merkezi'nde oluşturulan imalathanede el emeği, göz nuru olan yüzlerce halı üretildi.

Kültür mirası olan, Türkiye'nin tarihi halısı Yağcıbedir halısının üretimi için Sakarya Ofis Sanat Merkezi'nde oluşturulan imalathanede el emeği, göz nuru olan yüzlerce halı üretildi. Dokusu ve yapısıyla tarihi yansıtan bu halı Sakarya'da çok talep gördü. Başkan Yüce, bunun üzerine yeni bir imalathane açılması ve üretime hız verilmesi konusunda talimat verdi. Arifiye Belediyesi ile yapılan protokolle Çaybaşı Fuadiye Mahallesi'nde Büyükşehir tarafından yeni bir imalathane kurularak, bölge sakini 7 kadın istihdam edildi. OSM ve Arifiye'de yeni kurulan imalathaneyi ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, çalışmalarla ilgili bilgi alarak imal edilen Yağcıbedir halılarının kesimini yaptı.

Kültürün yaşatılması ve kadın istihdamının çoğalması adına yapılan çalışmaların önemine değinen Başkan Yüce, “Yağcıbedir Halısı üretimine hızla devam ediyoruz. Hamdolsun halıya talep çok yoğun, siparişler sürekli geliyor. Kültür mirasımızın üretimine önce OSM'de başlamıştık, üretimi hızlandırmak için Arifiye Belediyemizle bir protokol yaptık ve bir imalathane de Çaybaşıfuadiye Mahallemizde açtık. Burada mahalle sakinlerinden 7 kadın kardeşimizi istihdam ettik, istihdamı sürdüreceğiz. Kültürümüzü, değerlerimizi ve Sakarya'nın sembollerini geleceğe taşımak için gayretle çalışacağız” dedi.