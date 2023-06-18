Yağış sebebiyle oluşan olumsuzluklara anında müdahale

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde etkisini gösteren yoğun yağışlara karşı sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Söğütlü ilçesinde yaşanan ve tarım arazilerinin bir kısmını etkileyen su baskını ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla etkili olmadan çözüme kavuşturuldu. Tokmaklıdere ve Fındıklı mahallelerinin kesişim noktasındaki yol üzerinde de etkili olan su baskını yerleşim yerlerini etkisi altına almadan temizlendi.