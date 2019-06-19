Yağış sonrası kapanan YHT hattında ekipler çalışmalarına hız verdi

Sakarya'da Geyve ilçesinde aşırı yağan yağış nedeniyle yağış sularının taşıdığı molozların bölgeden geçen rayları kaplaması sonrası ekipler çalışmalarına hız verdi.

D-650 Sakarya-Bilecik karayolunun Sakarya Nehri kenarından geçen Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı dün etkisini arttıran ve derelerin taşmasına neden olan sağanak sularının taşıdığı molozların bölgeden geçen rayları kaplaması nedeniyle Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında seferler geçici olarak durdurulmuştu. Yağış sonrası Dereköy ve Karaçam mevkilerinde su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Geyve Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri rayların altından geçen ve tıkanan dere yataklarını temizleyemeye başladı.

Ekipler çalışmalarına hız verirken seferlerin hala durduğu belirtildi.