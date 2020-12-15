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Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde şiddetli yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda biri zincirleme toplamda 3 ayrı kaza meydana geldi.

Aynı bölgede ayrı saatlerde meydana gelen ve 5 tır ile 1 otomobilin karıştığı kazalarda 1 kişi yaralandı.


Kazalar, Anadolu TEM Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın etkisiyle yaşanan kazaların ilki İstanbul istikametinde seyir halinde olan iki tırın çarpışması sonucu maddi hasarlı olarak meydana gelirken ikinci kaza ise Ankara istikametinde meydana geldi. Yağış nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarpması sonucu durabilirken kazada yaralanan olmadı.


Üçüncü kaza ise İstanbul istikametine gitmekte olan 3 tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazada ise bir kişi tırın içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

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