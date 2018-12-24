Yağışlar etkisini gösterdi Çark Deresinin kapakları açıldı

Rüstem Keleş, şehirde etkisini gösteren sağanak yağışların ardından Çark Deresi kapaklarının açıldığını söyledi. Yağışların yoğun şekilde etkisini gösterdiği 3 günlük süreçte şehre 1,5 aylık içmesuyu getirdiğini hatırlatan Keleş, “Önümüzdeki günlerde de yağışlı havaların etkisini göstermesi bekleniyor. Sapanca Gölü'nü besleyen derelerin taşıdığı su seviyesi de oldukça iyi. Bunu da göz önünde bulundurarak gölümüz 31,89 santimetre kotundayken maksimum seviye olan 32,20 santimetreye ulaşmadan Çark Deresi'nin kapaklarını açarak göl suyunu tahliye etmeye başladık. Tabi bu suyun deviniminin sağlanması, kapalı havza içerisinde kalmaması için oldukça önemli. Bu vesileyle hem suyumuzun kalitesi daha iyi duruma geliyor, hem göldeki canlı yaşamı pozitif etkileniyor, hem de Çark Deresi hayat bulmuş oluyor. Akçay Barajı'nın devreye alınmasının ardından Sapanca Gölü'nden çok daha az su kullanacağımız için bu işlemi çok daha fazla yapma şansına sahip olacağız. Gölümüzü en iyi şekilde takip etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.