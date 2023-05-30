Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kaçamadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmaktan kaçamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde sağanak yapış etkili oldu. Günlerdir şehirde hakim olan sıcaklık yerini yağmura bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmaktan kaçamadı. Hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülürken yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.