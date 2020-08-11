Yakılarak ormanlık alana dökülen fındık atıkları faciaya yol açıyordu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ormanlık alana dökülen fındık bahçesi atıklarından çıkan dumanı fark eden duyarlı vatandaş, kendi çabalarıyla yangın büyüyerek olası bir faciaya yol açmadan söndürdü.

Olay, Kocaali ilçesi Çam Dağı bölgesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bazı vatandaşlar tarafından yakıldıktan sonra ormanlık bölgeye dökülen fındık bahçesi atıkları, yangına sebep oluyordu. Bölgede arıcılık yapmakta olan Sinan Hamza isimli vatandaş, tutuşmaya başlayan atıklardan çıkan dumanı fark etti. Durumu görerek yanmaya başlayan atıklara kendi imkanları ile müdahale eden Hamza, taşıma su ile yangını yaklaşık yarım saatte söndürerek, olası bir faciayı önlemiş oldu.

Yangını söndürdükten sonra, ormanlara tıpkı geleceğimizi belirleyecek çocuklarımız gibi sahip çıkılması konusunda vatandaşları da uyaran Sinan Hamza, “Tutuşan veya kasten birileri tarafından tutuşturulan yangını taşıma su ile yarım saatte söndürdüm. Ben görmeseydim, fark etmeseydim belki rüzgarın etkisiyle çok daha büyük bir faciaya yol açabilirdi. Çok şükür fark ettim zorda olsa taşıma ile söndürdüm. İnsanlarımıza sesleniyorum, lütfen ormanlarımızı koruyalım, çocuklarımız gibi sahip çıkalım” dedi.