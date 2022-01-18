Yakını gözü önünde kaza yapınca şoka girdi: O anlar kamerada

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobil ile yolun karşısına dönmek isteyen sürücü adeta dehşeti yaşadı. Sinyalini vererek yavaşlayan otomobile önce arkasından gelmekte olan hafif ticari araç daha sonrasında ise karşı şeritten gelen farklı bir otomobil çarptı. 4 kişinin yaralandığı olay kameraya yansırken, yakının kaza yaptığını gören bir kadın ise şoka girdi.

Kaza, dün sabah saat 07.54'te Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapürçek istikametinden Adapazarı yönüne doğru seyir halinde olan 54 DZ 377 plakalı Ford marka otomobil sürücüsü, yolun karşısına dönebilmek için sinyal vererek yavaşladı. Yavaşlayan otomobile arkasından gelmekte olan 54 AD 080 plakalı Renault marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 54 DZ 377 plakalı otomobil ise karşı istikametten gelmekte olan farklı bir otomobil ile çarpıştı. Toplam 3 aracın karışması neticesinde meydana gelen trafik kazası için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan 4 kişi bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Yakını gözü önünde kazaya karışınca şoka girdi

Öte yandan, sinyal vererek yavaşladığı esnada kazaya karışan 54 DZ 377 plakalı otomobilde bulunan sürücünün yakını olduğu öğrenilen ve kazayı gören bir kadın ise şoka girdi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sinyalini vererek yolun karşısına geçmek isteyen otomobilin yavaşladığı ve bu esnada arkasından gelmekte olan hafif ticari aracın çarpması neticesinde savrularak karşı şeritteki otomobil ile çarpışma anları yer aldı. Otomobildeki sürücünün yakını olduğu öğrenilen ve kazayı görerek araca doğru koşan bir kadının ise şoka girdiği çaresiz anları da görüntülere yansıdı.