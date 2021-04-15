İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalıtım malzemesi deposundaki yangın korkuttu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Erenler ilçesi Yeni Mahallede bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çeşitli izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Çalışanların fark ettiği ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının sebebini öğrenmek için inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.