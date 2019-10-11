İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı

Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu (SAÜYPT) tanışma toplantısı düzenledi.


SAÜ Hukuk Fakültesinde gerçekleşen toplantıda, topluluğa katılmak isteyen öğrencilere topluluğun genel tanımı yapılarak, topluluğun amacı ve hedefleri anlatıldı.


Fotoğraf ve videolar eşliğinde yapılan tanıtım toplantısında, yapılan çalışmalar anlatılırken, topluluğun hedefleri ve amaçları sıralandı. Toplantıya katılan yamaç paraşütü eğitmenleri de öğrencilere merak ettikleri konularla ilgili bilgiler verdi. Tanışma toplantısı, öğrencilerin üyelik işlemleri ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.