Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı

SAÜ Hukuk Fakültesinde gerçekleşen toplantıda, topluluğa katılmak isteyen öğrencilere topluluğun genel tanımı yapılarak, topluluğun amacı ve hedefleri anlatıldı.

Fotoğraf ve videolar eşliğinde yapılan tanıtım toplantısında, yapılan çalışmalar anlatılırken, topluluğun hedefleri ve amaçları sıralandı. Toplantıya katılan yamaç paraşütü eğitmenleri de öğrencilere merak ettikleri konularla ilgili bilgiler verdi. Tanışma toplantısı, öğrencilerin üyelik işlemleri ile sona erdi.