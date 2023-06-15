İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yanan kamyonete ilk müdahale vatandaştan geldi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde alev alan kamyonetin motor kısmında çıkan yangına ilk müdahale vatandaştan geldi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde alev alan kamyonetin motor kısmında çıkan yangına ilk müdahale vatandaştan geldi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.


Merkez Mahalle'de meydana gelen olayda, seyir halinde olan kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile ilk müdahaleyi gerçekleştirerek alevlerin daha da büyümesini önledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.