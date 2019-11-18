Yangına müdahaleye giden itfaiye otomobil ile çarpıştı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye aracının olay yerine giderken çarpıştığı otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangın dolayısıyla samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karapürçek ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah D.'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi hortumlarla yapan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine yangına müdahale için giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda samanlık kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.