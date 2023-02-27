Yangında hayatını kaybeden iki genç aynı işyerinde çalışıyormuş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki gencin İstanbul'da bir işyerinde beraber çalıştıkları öğrenildi. İki arkadaş yarın son yolculuklarına uğurlanacaklar.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi Polat Caddesi üzerinde bulunan bungalov evde meydana geldi. Henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Bungalovun ahşap yapısını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Aynı işyerinde çalışıyorlarmış

Öte yandan, hayatlarını kaybeden 22 yaşındaki Doğukan Kaya ile 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara'nın İstanbul'dan geldikleri ve aynı işyerinde çalıştıkları öğrenildi. Aleyna Songül'ün cenazesinin, yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi. Doğukan Kaya'nın cenazesinin ise Esenyurt Örnek Cemevi'nden kaldırılarak Esenyurt Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.