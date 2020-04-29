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Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Sokak üzerindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.


Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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