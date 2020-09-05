Yapay Zeka Yaz Okulu 2020 başlıyor

İlki 2017, ikincisi 2018 yılında düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü 8-10 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlikte alanlarında yetkin öğretim üyeleri ve uzman eğitmenler tarafından seminer ve eğitimler verilecek. Etkinlikte yapay zekanın güncel kullanım alanları da paylaşılacak.

YAZSUM 2020'de lisans ve lisansüstü öğrencilere ve akademisyenlere yapay zekanın temelini öğretmek, lisans - lisansüstü tez hazırlayanlara ilham olmak ve yeni proje ekiplerinin oluşmasına öncülük etmek amaçlanıyor. Etkinlikte yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve etik, evrişimsel sinir ağları, makine öğrenmesi ve R dili uygulaması, MATLAB ile yapay zeka uygulamaları, Pyhton ile yapay zeka uygulamaları, yapay zekanın sağlık, finans, mühendislik uygulamaları, veri madenciliği, metin madenciliği ile veri görselleştirme konularında yapay zekanın güncel kullanım alanları paylaşılacak.