Yapı Kredi Bankası'nda korkutan alarm: Ekipler harekete geçti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası'nın yangın alarmı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, hiçbir yangın izine rastlamadı.

Erenler ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası'nın yangın alarmı çaldı. Panik uyandıran siren sesleri ve ‘Yoğun duman' ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Harekete geçen ekipler, olay yerine geldiğinde yangına ilişkin hiçbir bulguya rastlamadı. Dışarı çıkartılan müşteriler ise ekipler gidene kadar bankaya alınmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.