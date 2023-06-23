İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yapı Kredi Bankası'nda korkutan alarm: Ekipler harekete geçti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası’nın yangın alarmı ekipleri harekete geçirdi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası'nın yangın alarmı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, hiçbir yangın izine rastlamadı.


Erenler ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası'nın yangın alarmı çaldı. Panik uyandıran siren sesleri ve ‘Yoğun duman' ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Harekete geçen ekipler, olay yerine geldiğinde yangına ilişkin hiçbir bulguya rastlamadı. Dışarı çıkartılan müşteriler ise ekipler gidene kadar bankaya alınmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.