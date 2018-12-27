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Yaralı halde bulunan atmaca tedavi edildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen atmaca tedavi edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen atmaca tedavi edildi.


Karasu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bir atmaca bulundu. Veterinere götürülen atmacanın kanadından ve ayağından yaralandığı belirlendi. Yaralı atmaca tedavisinin ardından tekrardan doğaya salındı. Atmacayı tedavi eden veteriner hekim Hakkı İskender, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yaralı halde bulunarak kliniğimize getirilen atmacaya gerekli müdahaleyi yaparak tekrar doğaya salınmasını sağladık" dedi.

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