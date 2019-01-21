İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı halde bulunan atmaca tedavi edildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen atmaca tedavi edildi ve doğal yaşamına bırakıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen atmaca tedavi edildi ve doğal yaşamına bırakıldı.


Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde ikamet eden Niyazi Kuruoğlu isimli vatandaş evinin önünde yaralı bir atmaca buldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine, yaralı kuş veterinere götürüldü. Yaralı atmaca tedavisinin ardından tekrardan doğaya salındı. Atmacayı tedavi eden veteriner hekim Hamza Ayar, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yaralı halde bulunarak kliniğimize getirilen atmacaya gerekli müdahaleyi yaparak tekrar doğaya salınmasını sağladık. Diğer vatandaşlarımızın da böyle yaralı hayvanları gördüklerinde onları ölüme terk etmemeleri, yetkililere durumu bildirmeleri gerekir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.