Yaralı halde bulunan atmaca tedavi edildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaralı halde bulunarak veterinere götürülen atmaca tedavi edildi ve doğal yaşamına bırakıldı.

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde ikamet eden Niyazi Kuruoğlu isimli vatandaş evinin önünde yaralı bir atmaca buldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine, yaralı kuş veterinere götürüldü. Yaralı atmaca tedavisinin ardından tekrardan doğaya salındı. Atmacayı tedavi eden veteriner hekim Hamza Ayar, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yaralı halde bulunarak kliniğimize getirilen atmacaya gerekli müdahaleyi yaparak tekrar doğaya salınmasını sağladık. Diğer vatandaşlarımızın da böyle yaralı hayvanları gördüklerinde onları ölüme terk etmemeleri, yetkililere durumu bildirmeleri gerekir" dedi.