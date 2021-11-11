İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı kuşu belediyeye teslim etti

Serdivan’da bir vatandaş, Serdivan Belediyesi önünde yaralı halde bulduğu kuşu alarak Belediye’ye götürdü.

Serdivan'da bir vatandaş, Serdivan Belediyesi önünde yaralı halde bulduğu kuşu alarak Belediye'ye götürdü.


Emekli Öğretmen İsmail Arslan emlak vergisini ödemek için Serdivan Belediyesi'ne gittiğinde, yol üzerinde yaralı halde bulduğu kuşu belediye personeline teslim etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları ekibi, yaralı Çıvgın kuşunu tedavisi için veterinere götürdü. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaralı çıvgının tedavisinin ardından doğaya geri bırakılacağı, vatandaşların böyle bir durumla karşılaştıklarında belediyeye ulaşmaları halinde, sokak hayvanları ekibinin yaralı hayvana ulaşarak derhal müdahale edeceği bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.