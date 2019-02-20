Yardım bahanesiyle gittiği evlerde bayanlar gasp eden şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farklı tarihlerde yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde kapıyı açan bayanların eşleri ile konuşmak istediğini söyleyen ve o esnada 6 bin TL değerindeki 3 cep telefonunu çalan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık büro ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde bayan şahıslara eşleri ile konuşmak istediğini söyleyerek bayanların ellerindeki telefonu gasp eden şahsa yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın bu kapkaç yöntemiyle farklı tarihlerde 3 bayanın toplam 6 bin TL değerindeki telefonlarının çalındığı öğrenildi.

Ekiplerin kapsamlı çalışmaları ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda kapkaç olaylarını gerçekleştiren şahısın kapkaç sonrası olay yerinden kaçtığı arabayı takip etti. Takip sonrasında ekipler tarafından Adapazarı ilçesinde durdurulan araç sürücüsü C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.