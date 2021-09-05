Yarın çalacak ders ziliyle Sakarya'da 201 bin 142 öğrenci ders başı yapacak

Sakarya'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 201 bin 142 öğrenci ile 14 bin 328 öğretmen ders başı yapacak.

MEB'in açıkladığı akademik takvime göre 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak 2022 günü tamamlanacak. Birinci dönemde ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihlerinde, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında uygulanacak. 07 Şubat 2022 tarihinde başlayacak ikinci dönem eğitimi 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemde ara tatil 11-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Salgın dönemi nedeniyle iki yıldır okullarından uzak kalan öğrenci ve öğretmenlerin büyük bir heyecanla beklediği 2021-2022 eğitim-öğretim yılının 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitimle açılacağını belirten Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bir mesaj yayımlayarak yeni eğitim-öğretim yılının tüm milletimize hayırlı olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Bilgeliğin beceriye dönüşeceği bir yıl olsun. Takvimler iki yıla yaklaşmış ama biz günleri sayamadık, öylesine özledik çocuklarımızı. İşte bu yüzden sevincimizin tarifi yok. Geçen süre içerisinde salgından korunma ve bir an önce 201 bin 142 öğrencimize yeniden kavuşma umuduyla titizlikle çalıştık. Bakanlığımızın öngörüleri ve uyarıları doğrultusunda hareket ederek okullarımızı yüz yüze eğitime hazır hâle getirebilmek için 14 bin 328 öğretmenimizle el ve gönül birliği yaptık. İnanıyoruz ki dağ ne kadar yüce olsa yol, üstünden aşar. Böyle güçlü bir millet, geleceğini bir illete kurban eder mi? 6 Eylül 2021 tarihi evlerimizin ve okullarımızın biricik varlıkları için yeni bir başlangıç; hepimiz için adeta ilk okul heyecanı ve çocukluğumuz kadar paha biçilemez. Bu mutluluğu korumak ve devam ettirmekse bizim elimizde. İyice öğrendiğimiz tedbir ve kuralları tatbik etmek vatandaşlık görevimizdir" ifadelerine yer verdi.