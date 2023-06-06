İhlas Haber Ajansı

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Yasadışı kenevir yetiştiren iki şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yasadışı kenevir yetiştiren iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yasadışı kenevir yetiştiren iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde ikametlerinin içinde ve fındıklık bahçesinde kenevir yetiştiren A.T. ve K.T. isimli iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada bin 652 kök dikili kenevir ve içime hazır 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

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