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Yasak geldiğini duyanlar vatandaşlar berberlere akın etti

Kaynarca ilçesinde çok sayıda vatandaş yayımlanan genelge sonrası kapacak olan berberlere akın etti.


İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak. Yapılan açıklama sonrasında Kaynarca ilçesinde yaşayan vatandaşlar berberlere akın etti. Merkez Mahallesinde Berber dükkanı çalıştıran Ceyhun İçöz yaptığı açıklamada, “Dükkanda müşteri yoktu elemanlarla otururken birden dükkana yığılma oldu. Meğerse berber dükkanlarınada yasak gelmiş‘' dedi.

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