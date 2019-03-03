Yaşam Merkezi görkemli törenle hizmete girdi

Erenler Belediyesi tarafından inşa edilen Yaşam Merkezi görkemli bir törenle açıldı. 10 dönümlük alan üzerine kurulu Yaşam Merkezi şehir protokolü ve vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Bölgenin en büyük en kapsamlı tesisinin açılışına AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, Erenler İlçe Teşkilatı Yönetimi, AK Parti Sakarya İl Yürütme Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel ve vatandaşlar katıldı.

Sporcularında katıldığı Yaşam Merkezi açılışında tırmanma duvarında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl temsilciliği sporcuları tırmanış yaparak vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Yarı olimpik yüzme havuzunda Sakarya Su Sporları ve Atlantis Yüzme Kulübü sporcuları Antrenörlerinin öncülüğünde açılışa katılarak yarı olimpik havuzun keyfini çıkarttılar. Yaşam Merkezi içerinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzu, tırmanma duvarı, sauna, hamam, tuz odası, fitnes salonu, sentetik buz pisti, sguash duvar tenisi alanları ile İl protokolü ve vatandaşlardan tam not aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış Yaşam Merkezi yüklenici firma Dağdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Dağ'ın konuşması ile başladı. Eşraf Dağ konuşmasında, “Bölgenin en büyük ve kapsamlı Yaşam Merkezi'nin yapımını tamamladık. Belediye Başkanı Cavit Öztürk öncülüğünde bölgeye kazandırılan Yaşam Merkezi içerisinde spor eğlence dinlenme gibi birçok aktivite alanı barındırıyor. Emeklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e teşekkür ediyorum tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk vatandaşların gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekleri tesisin açılış töreninde misafirlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “2004 yılında Belediye Başkanlığı görevini devraldığımdan bu yana 15 yıllık süreç içerinde Erenler'de güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Böylesine büyük ve içerisinde birçok aktivite alanlarını barındıran tesisimizi tamamen öz kaynaklarımız ile yaptık. Yaşam Merkezimizin içerisinde milli sporcularımızın kullanabileceği tırmanma duvarı ve yarı olimpik yüzme havuzu barındırmakta. Hedefimiz vatandaşlarımızın kaliteli sağlıklı sosyal hayat sunarak huzur içerisinde vakit geçirebileceği bir tesis oluşturmaktı şükürler olsun ki bunu da başardık. Yaşam Merkezimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti döneminde marka şehirler inşa edildiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise konuşmasında, “Artık daha yaşanabilir daha marka şehirler oluşturmaya başladık. Daha bilge şehirler inşa ediyoruz ve edeceğiz daha fazlasını yapacağız. Çünkü bu millet hep daha fazlasını hak ediyor. Hizmette sınır yoktur. Ben inanıyorum ki Erenler Belediye Başkanımız Cavit Öztürk Erenler'e çok güzel şeyler yaptı. Çok daha fazlasını birlikte yapmaya devam edeceğiz bu duygu ve düşünceler ile Başta Belediye Başkanımız Cavit Öztürk olmak üzere bu güzel icraatın ortaya çıkmasında emek vermiş herkesi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Dualar eşliğinde kurdele kesen İl protokolü Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptıktan sonra Yaşam Merkezi içerinde yer alan alanları gezdiler.