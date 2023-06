Yaşının 2 katı şampiyonluğu olan genç sporcu, ‘Avrupa Oyunları' yolunda

2019 yılında Avrupa'nın en iyi kadın dövüşçüsü seçilen ve neredeyse yaşının iki katı kadar şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki Sakaryalı kick boks sporcusu Afra Adıyaman, kendi kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın sporcu olarak Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'na hazırlanıyor.

Sakarya'da yaşayan ve 36 şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki kick boks sporcusu Afra Adıyaman, yer aldığı Milli Takım'da Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda yarışacak. Türkiye, Avrupa, Balkan ve profesyonel müsabakalar dahil toplam 36 şampiyonluğu olan Adıyaman, Kick Boks Light Contact kategorisinde Türkiye adına mücadele edecek. Afra Adıyaman ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda dereceye girdiği içinde Avrupa Oyunları'na seçilen ilk kadın sporcu olacak. Neredeyse yaşının iki kadar şampiyonluğu bulunan Adıyaman'ın Antrenörü Serkan Yılmazer, öğrencisinin gösterdiği başarısından gurur duyduğunu aktardı.

Afra Adıyaman: “Avrupa Oyunları bizim için çok önemli”

Yaşından fazla şampiyonluğu bulunan Afra Adıyaman, “Öncelikle bugün olduğum konumdan çok mutlu ve gururluyum. Bu zamana kadar güzel başarılar elde ettim. İnşallah Avrupa Oyunları'nda da şampiyonlukla bunları taçlandırıp daha da netleştirmiş olurum. 24 kez Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa ve Balkan şampiyonluğum var. 7 kez Avrupa Kupası şampiyonu oldum. Aynı zamanda 2019 yılında Best Fighter Avrupa'nın en iyi kadın dövüşçüsü seçildim. Bunlar amatör kariyerim. Bir yandan da profesyonel olarak dövüşüyorum. Profesyonelde de şu an 3 maç, 3 galibiyet ve 1 nakavtım var. Oyunlardaki hedefim tabii ki de şampiyonluk, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bayrağımızı tekrardan göndere çekip, İstiklal Marşı'nı bir kez daha okutmak istiyorum. Avrupa Oyunları bizim için çok önemli bir organizasyon. 4 yılda bir düzenleniyor. Şu an Polonya'da devam ediyor. Orada şampiyon olup, inşallah olimpiyat yolunda ülkemi en güzel şekilde temsil etme adımlarıyla ilerlemek istiyorum” dedi.

“Kendi branşımda ilk giden sporcular arasındayım”

Yoğun bir hazırlık döneminden geçtiğini aktaran Adıyaman, “Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda ilk sekizde kota alan sporcular yani Avrupa ve dünya dereceleri olan sporcular oraya katılıyor. 8 farklı ülkeden birbirinden iyi şampiyon sporcular birbiriyle orada bayrakları için yarışacak. Ben de oradayım. Güzel 3 tane maçımız olacak. Orada inşallah diğer ülkelere karşı ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. En önemli kısım çalışma kısmı. Çok yoğun bir hazırlık döneminden geçiyorum. Antrenörüm çok güzel hazırlıyor, ilgileniyor. Hem mental, hem performans olarak çok hazırım. Antrenmanlarım yoğun oluyor. Zorlu oluyor biraz benim için. Ama karşılığını alacağımı da düşünüyorum. Kick boks branşı ilk defa Avrupa Oyunları'nda ve bu oyunlara da kendi branşımda ilk giden sporcular arasındayım. Biz 12 sporcu gidiyoruz. Bunlardan 7 tanesi kadın. Ben, Light Contact branşında ilk ve tek kadın olarak gidiyorum. Bunun gururu da çok ayrı tabii ki de” diye konuştu.

Serkan Yılmazer: “Afra, Avrupa'nın en iyi kadın dövüşçüsü seçildi”

Yaklaşık 23 yıldır spor ile uğraşan ve sayısız sporcu yetiştiren Afra Adıyaman'ın Antrenörü Serkan Yılmazer, “2018'de İtalya'da milli takımımız Tatami'de hiç başarı sergileyememişti. Sonrasında tabi biz çok hırs yaptık bu konuda. Bir sene çok yüklenme yaptım ben Afra'ya. Kendisi zaten yetenekli sporcu. Ondan önce Türkiye şampiyonlukları vardı. Sonrasında Macaristan için milli takımda tekrar yer almayı hak ettik, yoğun mücadeleler sonucunda. Sonra 2019'da Macaristan'a gittik. Macaristan'da ilk maçımızda yine dünya şampiyonu sporcu çıktı onu çok üstün bir şekilde yendik. Daha sonrasında diğer sporcuları da yenerek Avrupa şampiyonu olduk. Tatamide de kendimizi ispatlamış olduk. Yani Türklerin ne kadar yetenekli olduğunu göstermiş olduk. Orada hepsi ayakta alkışladılar ve Afra burada Avrupa'nın en iyi kadın dövüşçüsü yani Best Fighter seçildi. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Tabii bir antrenör için bundan daha büyük bir gurur olamaz” şeklinde konuştu.

“20 yaşında bir kız, neredeyse yaşının 2 katı kadar şampiyonlukları var”

Sayısız şampiyonluğu olan sporcusu ile gurur duyduğunu belirten Yılmazer, “Bir hedef koyduk kendimize; dedik ki olimpiyatlar. Yani Kick Boks sporu da olimpik olma aşamasında olan bir spordu. Şimdi adımlar daha da yükseldi ve şu an kick boks, Avrupa Oyunları'na, Polonya'ya katılıyor. Afra da biz bu hedef üzerinde yürürken tabii Türkiye şampiyonaları kendi ülkemizde olan üç tane büyük maç, bunların hepsinde maçlara girerek bunu hak etti. Böyle bir hedef koyduk çünkü biz bu Avrupa Oyunları'na, olimpiyatlara gideceğiz. En büyük hedef neyse onu kırmak ve rekorlar peşindeyiz. Şimdiye kadar 36 tane şampiyonluğu var yani bu çok büyük bir rakam çünkü yaşından büyük gerçekten. 20 yaşında bir kız, neredeyse yaşının 2 katı kadar şampiyonlukları var. Allah'ın izni ile oradan da derece bekliyoruz, şampiyonluk istiyoruz. İnşallah ilimize, ülkemize olimpik bir başarı kazandırabiliriz. Sporcumun da dünya arenalarında en üst seviyelerde performans sergilemesi çok gurur verici bir durum. Afra'nın haricinde kulübümüzde ayrıca başarılı Türkiye şampiyonu milli sporcular da var, ben çok gururluyum” ifadelerini kullandı.