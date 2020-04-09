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Yaşlı çift maaşlarını 'Biz Bize yeteriz Türkiye' kampanyasına bağışladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan yaşlı çift maaşlarını ’Biz bize yeteriz Türkiye’ kampanyasına bağışladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan yaşlı çift maaşlarını 'Biz bize yeteriz Türkiye' kampanyasına bağışladı.


Korona virüsü salgınını önlemek amacıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Akyazı İlçe Jandarma ekipleri ve Mahalle muhtarları kapı kapı gezerek engelli ve yaşlı vatandaşların ödemeleri yaparken, unutulmaz durumlara şahit oluyorlar. Kuzuluk Topçusırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz ve Akyazı Jandarma ekipleri yaşlı çifte 535 lira yaşlılık maaşı ve bin TL ikramiyesini teslim etmek üzere evlerine gitti. Yaşları 80 olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen çift, 535 lira yaşlılık maaşı ve bin TL ikramiyesini 'Biz bize yeteriz Türkiye' kampanyasına bağışladı.

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