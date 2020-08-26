Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı polisten kaçamadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 63 yaşındaki bir kadının elindeki cüzdanını çalan kapkaççı önce güvenlik kameralarına, sonra da polis ekiplerine yakalandı. Yakalanan kapkaççı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde 63 yaşındaki F.B. isimli kadın elindeki cüzdanının kapkaççı tarafından çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler belirledikleri eşkal doğrultusunda kapkaççının 24 yaşındaki O.Ş. olduğunu tespit etti. Cüzdanı çalarak kaçan kapkaççı güvenlik kameralarına yansırken ekipler gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda zanlıyı gözaltına alarak çalınan cüzdanı da bir çöp konteynerinde bularak sahibine teslim etti. Gözaltına alınan O.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasında kapkaççının cüzdanı çaldıktan sonra kaçması ve ekiplerin cüzdanı çöp konteynerinden çıkartması yer alıyor.