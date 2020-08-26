İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı kadının cüzdanını çalan kapkaççı polisten kaçamadı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 63 yaşındaki bir kadının elindeki cüzdanını çalan kapkaççı önce güvenlik kameralarına, sonra da polis ekiplerine yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 63 yaşındaki bir kadının elindeki cüzdanını çalan kapkaççı önce güvenlik kameralarına, sonra da polis ekiplerine yakalandı. Yakalanan kapkaççı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde 63 yaşındaki F.B. isimli kadın elindeki cüzdanının kapkaççı tarafından çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler belirledikleri eşkal doğrultusunda kapkaççının 24 yaşındaki O.Ş. olduğunu tespit etti. Cüzdanı çalarak kaçan kapkaççı güvenlik kameralarına yansırken ekipler gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda zanlıyı gözaltına alarak çalınan cüzdanı da bir çöp konteynerinde bularak sahibine teslim etti. Gözaltına alınan O.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, güvenlik kamerasında kapkaççının cüzdanı çaldıktan sonra kaçması ve ekiplerin cüzdanı çöp konteynerinden çıkartması yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.