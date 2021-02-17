Yaşlıların ihtiyaçları Büyükşehir tarafından karşılanıyor

Şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle market ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılarının ihtiyaçlarını YADEM ekipleri gideriyor.

Şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle market ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlıların ihtiyaçlarını YADEM ekipleri gideriyor. Yaşlıların market alışverişleri ile ilaç ihtiyaçlarını gerçekleştiren ekipler ayrıca korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşı takvimi doğrultusunda aşı randevusu olan 65 yaş üstü vatandaşlara refakatçi oluyor. YADEM tarafından yapılan açıklamada, “Zorlu hava şartlarında yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına destek olmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.