Yatağın altından yorgan yerine bakın ne çıktı

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Sakarya’da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken 120 şüpheli de yakalandı.

Sakarya'da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken 120 şüpheli de yakalandı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 120 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 7 buçuk kilogram gram esrar, 755 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 280 gram metamfetamin, 26 uyuşturucu hap, 26 gram eroin, 7 hassas terazi, 33 ruhsatsız tabanca ve 12 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira ele geçirildi.

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