Yazar Bıyıklı, Kaybolanlar adlı yeni romanıyla okuyucu karşısına çıkıyor

Yazar Alper Bıyıklı, 25 Nisan 2019'da "Kaybolanlar" adlı yeni romanıyla okuyucularının karşısına çıkacak.

2014 yılında okuyucularının beğenisine sunduğu ilk romanı olan Kasırga Ordusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yazar Alper Bıyıklı, 25 Nisan 2019'da "Kaybolanlar" adlı yeni romanıyla okuyucularının karşısına çıkacak. Düzenlenen kitap fuarlarında yoğun ilgi gören Bıyıklı, çeşitli otoriteler tarafından da bir hayli olumlu yorumlar almıştı. Bilimkurgu tarzına da yeni bir soluk getirmesi beklenen yeni roman, gizemli ve macera dolu bir yolculuğu anlatacak.

Alper Bıyıklı kimdir?

1979 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Öğretmenliğinden mezun olarak tamamladı. Yazmaya lise yıllarında merak salan ve bu tutkusuna üniversite yıllarında da devam eden Bıyıklı, bugüne kadar Erzurum'da ki yerel gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. 2014 yılında ilk romanı olan Kasırga Ordusu'nu okuyucularının beğenisine sundu. Sakarya'nın Hendek ilçesinde özel bir okulda idarecilik yapan Bıyıklı evli ve iki çocuk babası.