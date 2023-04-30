“Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) düzenlediği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri sahipleriyle buluştu. Toplam 28 kategoride alınan ödüller kişi ve kurumlara teslim edildi.

TYB'nin her yıl düzenlediği organizasyonda 2022 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşti. TYB'nin tanıtım videosunun gösterimi ve sunumlarının yapılmasının ardından sahneye çıkan konuşmacılar, günün anlam ile önemine binaen söylemlerde bulundu. Daha sonrasında ise 28 kategoride alınan ödüller kişi ve kurumlara teslim edildi.

“Bin 500'e yakın kişiye Türkiye Yazarlar Birliği dokunmuştur”

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, “Yazarlar, şairler, edipler, fikir insanları, düşünürler, sanatçılar yol açıcı insanlardır. Toplumları gerçek anlamda aydınlatan münevverlerdir. Bugün kültürümüze edebiyatımıza çok önemli katkılar sunmuş, zenginlik katmış, münevverlerimiz, ilk ödüllerini, Türkiye Yazarlar Birliği'ne aldılar” derken TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, “Esasen bugünkü toplantı, çeşitli alanlarda ödül alan ve Türkiye'nin değerleri olan insanları yüceltmek için düzenletmiştir. 1980'li yıllarda dikkat ederseniz tam da 12 Eylül darbesinden sonra edebiyat alanında, sanat alanında, fikir alanında tabii yayın da buna dahildir bir ödüllendirme sistemi kurulmasını enine boyuna tartıştık. Bu alanlarda çalışanların gerçek değerlerin öne çıkarılması, esas budur. Bu sene işte 40-42 defa ödül veriyoruz. Her yıl 30'a yakın falda ödül verdiğimizi düşünülürse bin 500'e yakın kişiye Türkiye Yazarlar Birliği dokunmuştur ve bu bin 500 kişi Türkiye'nin sanatını, edebiyatını, fikrini yükselten ona güç katan isimlerdir ve geleceğin araştırmacıları bugünün Türkiye'sinin kültürel hayatını, yayın hayatını, edebi hayatını kaleme alacakları zaman ilk bakacakları değerlendirme sistemi Türkiye Yazarlar Birliği'nin yılın yazarları, fikir adamları, sanatçıları, ödül değerlendirmesidir” dedi.

“İnançlarımızı yaşamak için mücadeleler verdik”

Ödül töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Hepimizin bildiği gibi ateş, suyu ısıtmak için saatlerce yanar bir damla su ateşi söndürür. Fikirler de böyledir, bir fikri, bir düşünceyi idame ettirmek, uyuşturmak, yaymak, kabul etmek için saatlerce, günlerce uğraşırsınız. Bir kötü fikir, anında hepsini yerle bir eder Allah korusun. Dolayısıyla bu konuda fikirlerimize daha çok sahip çıkacak, kültürümüze sahip çıkacak çünkü bizler millet olarak çok badirelerden geçtik, üzerimizden çok silindir geçti, ne dallarımız koparıldı, inançlarımızı yaşamak için mücadeleler verdik. Her şeye rağmen her şey var” diye konuştu.