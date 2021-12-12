Yazar Tufan: “Bize düşen insanı savunmaktır”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Yazar Tarık Tufan'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi ve imza günü ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bir Şehirde Kaybolmak' adlı söyleşi ve imza günü ile devam etti. Yazar Tarık Tufan'ın sevenleriyle buluştuğu söyleşi AKM'de gerçekleştirildi. Söyleşiye Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra eşi Filiz Yüce, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin ve çok sayıda kültür sanat dostu katıldı. Program sonunda Başkan Yüce, günün anısına Yazar Tufan'a hediye takdim etti.

Yazar Tarık Tufan, “Bizim gerçek olanla temas edebileceğimiz çok az şey kaldı. Bunlardan bir tanesi büyük edebiyattır çünkü insan bütün hakikatiyle oradadır. Büyük edebiyat bizim insanca kalmış her yerimizi harekete geçirir. Büyük edebiyat metinleri böyledir. Peyami Sefa'nın Dokuzuncu Harbiye Koğuşu'nu okuyun bacağınız ağrır, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur'unu okuduğunuzda boğazınızda bir şeyler düğümlenir çünkü insan oradadır. Bize düşen ise insanı savunmaktır. İnsan gitgide mekanik, kendi özüne yabancılaşan bir şeye dönüşür. Biz bu yüzden hikayeyi okuyoruz. Bu yüzden büyük edebiyat bizde insanca bir özü harekete geçiriyor. Aksi halde pek çok şey bizi bambaşka hallere dönüştürür” ifadelerine yer verdi.