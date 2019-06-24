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Yazlık Caddesi'nde genişletme çalışmaları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yazlık Caddesi’nde yol genişletme çalışmalarını başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yazlık Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarını başlattı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Yazlık Caddesi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Yazlık Caddesi'nin 500 metrelik kısmını bölünmüş yol ile daha konforlu hale taşıyacak olan Büyükşehir Belediyesi, orta refüjü ve yenilenen kaldırımlarıyla caddeye modern bir görünüm kazandıracak.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yazlık Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarımızı başlattık. 500 metrelik kısmı bölünmüş yol haline getireceğiz. Çalışmalar boyunca hemşehrilerimizden alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığımız eliyle asfalt çalışmaları hızla devam edecek” denildi.

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