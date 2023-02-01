Yazlıkçıların kaldığı 13 daireyi soyan 10 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yazlıkçıların kaldığı 13 daireyi soyan 10 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Karasu ilçesinde yazlıkçıların kaldığı 13 dairede giren ve evlerdeki musluklara kadar çalan hırsızlar sırra kadem bastı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme neticesinde olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde 13 ikametten hırsızlık olayını gerçekleştiren 15 şahıs yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelilerin ev ve eklentilerinde 12 elektronik malzeme, 5 televizyon, 3 kombi, 3 ısıtıcı, 1 fırın, 1 klima motoru ve 1 tabanca ele geçirildi.