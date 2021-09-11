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Yem yüklü kamyon devrildi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yem yüklü kamyon devrildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yem yüklü kamyon devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken araçta bulunan yemler yol kenarına döküldü.


Kaza, Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 VH 956 plakalı yem yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde bulunan yemler yol kenarına döküldü. Dökülen yemler ise, çevredeki vatandaşların yardımı ile toplanıldı.

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