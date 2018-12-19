Yeni açılan yollara sıcak atıldı

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri imara açılan ve parselasyonu tamamlanan bölgelerde kış aylarının gelmesine rağmen hava şartlarının sıcak asfalta uygun olduğu zamanlara sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Ekipler İnönü Mahallesi 8115, 80117, 8088, 8086 sokaklar ve Fatih Mahallesi 9036, 9038, 9040, 9059, 90081 numaralı sokaklarda şuana kadar toplamda 6 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleşti.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Alt yapısı biten ve parselasyonu tamamlanan sokaklarda sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Akyazı hızla büyümekte olan bir ilçe. Böylelikle yeni parsel ve imara açılan çok bölge var. Ekiplerimiz mesai kavramı olmaksızın çalışmalarını sürdürmekte. Vatandaşlarımızın istek ve önerilerini Akyazı Belediyesi Çözüm masasına bizzat müracaat ederek ve ya 444 90 54 numaralı Çözüm masası hattını arayarak istek ve önerilerini iletebilirler” denildi.