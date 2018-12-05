Yeni bir dil öğrenmenin ayrıcalığı SAMEK'lerde yaşanıyor

Merkez SAMEK'te Arapça ve İngilizce derslerine katılan öğrenciler yeni bir dil öğrenmenin ayrıcalığını yaşıyor. İngilizce dersi eğitmeni Nihan Öztunç, “2 senedir SAMEK kurslarında öğrencilerime İngilizce dersi veriyorum. SAMEK bünyesinde 5 sınıfım var. A1 olarak 3, A2 olarak bir ve B1'de bir sınıfım var. A1 seviyesinde genel olarak, başlangıç İngilizce eğitimi veriyoruz. Alfabeden başlayarak dönem sonunda öğrencilerimizin kendilerini basit bir şekilde ifade edecek hale gelmelerini sağlıyoruz. SAMEK kurslarına katılan öğrencilerimiz A1 seviyesinden B1 seviyesine kadar kurslarımıza devam etmeliler. A1'den B1'e kadar geçen süre içerisinde öğrenciler konuşmayı, yazmayı ve dinlemeyi öğreniyorlar” dedi.

Arapça ve Türkçe derslerinde katılımcılarla buluşan Emel Çiçek ise, “SAMEK bünyesinde beşinci yılımı dolduruyorum. A1 seviyesinde yeni katılan öğrencilerimize ilk olarak alfabeyi, Türkçe-Arapça arasındaki benzerlikleri, sesli harflerin uyumu ve harflerin telaffuzu konusunda eğitimler sunuyoruz. Bunların haricinde kelime bilgisi ve okuma-yazma becerilerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Birinci dönemi tamamlayan öğrenciler bu kazanımları kendilerinde elde etmiş oluyorlar. A2 kurslarına katılan öğrenciler; daha uzun cümleler kurmayı, kendilerini daha rahat ifade etmeyi öğreniyorlar. Böyle bir hizmetin içinde bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Yabancı vatandaşların bu ortama adapte olabilmeleri açısından SAMEK kursları çok faydalı bir yuva. İnşallah bu hizmetler her zaman devam edecektir” diye konuştu.